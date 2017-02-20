Chevrolet обещал показать в Женеве новый концепт

Американский автомобильный бренд Chevrolet объявил о презентации на Женевском международном автосалоне, который пройдет с 9 по 19 марта, нового концепта — Camaro Track Concept. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба марки.

Автомобиль оснащен специальными 20-дюймовыми колесами и оптимизированным для быстрого прохождения поворотов шасси. Также его отличают от серийной модели усиленные тормоза и опущенный на 30 миллиметров центр тяжести. Автомобиль предназначен как для ежедневного вождения, так и для любительских соревнований.

Кроме него, фирма привезет в Женеву обновленный серийный Camaro шестого поколения. Версии включают модификацию с турбированным двухлитровым двигателем мощностью 275 лошадиных сил (разгон с места до 100 километров в час — шесть секунд) и самый мощный вариант модели с двигателем V8 рабочим объемом 6,2 литра и мощностью 453 лошадиных силы (разгон с места до 100 километров в час — 4,4 секунды). Автомобили доступны в кузовах купе или кабриолет, при этом складной верх убирается автоматически на скорости до 50 километров в час.

Компания также покажет на автосалоне новый Corvette в модификациях Grand Sport и Z06, которые уже продаются в России.