Cadillac покажет в Женеве новый концепт

Американский премиальный автомобильный бренд Cadillac объявил, что новый концепт марки — Escala — будет представлен на Женевском международном автосалоне, который пройдет с 9 по 19 марта. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба марки.

Автомобиль классической компоновки длиной 5,3 метра задуман как прототип флагманского седана марки и рассчитан как на самостоятельное вождение владельцем, так и в качестве представительской машины с шофером. Салон отделан вручную, в оформлении использованы ткани мануфактурной выделки. На приборной доске расположены три OLED-дисплея, обеспечивающих удобство управления. Двигатель — битурбированный V8 с рабочим объемом 4,2 литра с возможностью деактивации четырех цилиндров для экономии топлива.

«Escala — это заявление о намерениях касательно следующей фазы языка дизайна Cadillac и о технических концепциях для будущих моделей. Кроме того, Escala усиливает дух вдохновения марки, сигнализируя о возвращении бренда на вершину премиальности», — подчеркнул президент Cadillac Йохан де Нюсшен.

Также на Женевском международном автосалоне пройдет презентация эксклюзивной версии модели CTS-V — Carbon Black Edition. Цена машины в Германии составит 104 тысячи евро. Сколько будет стоить автомобиль на российском рынке, пока неизвестно.