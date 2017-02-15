В России стартовали продажи Corvette Grand Sport за 7,5 миллиона рублей

Американский автомобильный бренд Chevrolet объявил о начале продаж в России нового Corvette Grand Sport. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе фирмы.

Автомобиль оснащен двигателем V8 с рабочим объемом 6,2 литра и мощностью 466 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час занимает 3,5 секунды. Corvette Grand Sport оснащен адаптивной подвеской Magnetic Ride Control, специальными стабилизаторами поперечной устойчивости, особыми пружинами и электронным дифференциалом повышенного трения eLSD, повышающими устойчивость к боковым перегрузкам.

В России Grand Sport предлагается в исполнении Heritage Package со всеми вариантами отделки салона и цвета кузова. Цена на автомобиль начинается с 7,5 миллиона рублей.

Также обновилась самая мощная версия Corvette Z06, которая теперь доступна в России с 7-ступенчатой механической коробкой передач с системой Active Rev Matching, осуществляющей перегазовку при переключении на пониженную передачу, что способствует быстрому выходу из поворотов на треке.