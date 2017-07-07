Причастному к «дизельгейту» менеджеру Audi предъявлены обвинения в США

Бывшему менеджеру Audi — компания входит в немецкий концерн Volkswagen — предъявлены обвинения по делу о нарушении американских экологических норм. Об этом в четверг сообщило министерство юстиции США.

Речь идет об итальянце Джованни Памио. Ему инкриминируется сговор с целью мошенничества и нарушение экологических норм США. В период с 2006 по 2015 год Памио возглавлял команду инженеров Audi, создавших системы контроля содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей с дизельными двигателями.

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Машины продавались на территории США. Всего было реализовано более 11 миллионов автомобилей Audi и Volkswagen.

Скандал, названный «дизельгейтом», разразился осенью 2015 года , когда управление по защите окружающей среды США обнародовало исследование токсичности дизельных автомобилей концерна Volkswagen. Тесты показали большую концентрацию оксида азота (NOx) в выхлопе. В некоторых случаях этот показатель в 40 раз превышал допустимые значения.

В конце июня 2017 года минюст США направил в Интерпол запрос на розыск пятерых бывших менеджеров Volkswagen, подозреваемых в махинациях с данными о токсичности дизельных автомобилей концерна.

Германия не намерена выдавать подозреваемых американским правоохранителям. Однако внесение в базу Интерпола не позволит экс-менеджерам покидать территорию страны, так как им грозит задержание за рубежом. Один из фигурантов уголовного дела, Оливер Шмидт, в начале года по собственной инициативе приехал в США, где был арестован.

