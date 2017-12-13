Путин потребовал ограничить рост тарифов на электричество

Президент России Владимир Путин поручил правительству ограничить рост тарифов на электричество на уровне не выше инфляции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер указал на необходимость модернизировать объекты генерации тепловой электроэнергетики. Путин поручил до 1 марта 2018 года создать механизмы привлечения инвестиций в эту сферу. До 1 мая, согласно поручению президента, должны быть представлены предложения по необходимым для этого изменениям в законодательстве. Правительству поручено разрабатывать механизмы привлечения инвестиций совместно с региональными властями и ведущими объединениями предпринимателей.

Путин также указал на необходимость модернизации атомной энергетики, развития возобновляемых источников энергии и электросетевого хозяйства, а также строительство удаленных объектов электроэнергии.

Банк России по итогам года прогнозирует инфляцию на уровне четырех процентов, Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2,5 процента.

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