Дорожающие овощи назвали фактором риска для планов ЦБ по инфляции

Инфляция в России по итогам 2017 года может составить 4,2 процента, превысив целевой уровень Банка России. Об этом говорится в обзоре Sberbank CIB, сообщает Rambler News Service. Главный фактор ускорения инфляции — растущие цены на овощи.

«Инфляция за неделю, завершившуюся 26 июня, осталась на уровне 0,1 процента: такая динамика сохраняется пятую неделю подряд. С начала месяца цены выросли на 0,4 процента, а с начала года — на 2,1 процента», — говорится в обзоре. Авторы отмечают, что ускорение недельной инфляции может повлиять на решение Банка России по ключевой ставке. По их мнению, регулятора «может встревожить наблюдающееся ускорение недельной инфляции».

Материалы по теме Такой деловой климат Почему погода плохо отразится на экономике России В глазах смотрящего Почему «официальная» инфляция в России отличается от «народной»

В первую неделю июля эксперты ожидают ускорения недельной инфляции в связи с традиционным повышением тарифов на ЖКУ. Тем не менее, согласно ожиданиям Sberbank CIB, инфляция вновь начнет замедляться.

По данным Росстата, инфляция в России в мае 2017 года составила 0,4 процента. В годовом выражении инфляция в мае осталась на уровне апреля — 4,1 процента, отмечается в материалах статистического ведомства.

В майском выпуске бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды», отмечается, что необычно холодная погода этой весной в России может привести к снижению урожая и, соответственно, ускорению инфляции в третьем квартале 2017 года.