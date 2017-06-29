Дорожающие овощи назвали фактором риска для планов ЦБ по инфляции

Инфляция в России по итогам 2017 года может составить 4,2 процента, превысив целевой уровень Банка России. Об этом говорится в обзоре Sberbank CIB, сообщает Rambler News Service. Главный фактор ускорения инфляции — растущие цены на овощи.
«Инфляция за неделю, завершившуюся 26 июня, осталась на уровне 0,1 процента: такая динамика сохраняется пятую неделю подряд. С начала месяца цены выросли на 0,4 процента, а с начала года — на 2,1 процента», — говорится в обзоре. Авторы отмечают, что ускорение недельной инфляции может повлиять на решение Банка России по ключевой ставке. По их мнению, регулятора «может встревожить наблюдающееся ускорение недельной инфляции».
В первую неделю июля эксперты ожидают ускорения недельной инфляции в связи с традиционным повышением тарифов на ЖКУ. Тем не менее, согласно ожиданиям Sberbank CIB, инфляция вновь начнет замедляться.
По данным Росстата, инфляция в России в мае 2017 года составила 0,4 процента. В годовом выражении инфляция в мае осталась на уровне апреля — 4,1 процента, отмечается в материалах статистического ведомства.
В майском выпуске бюллетеня ЦБ «О чем говорят тренды», отмечается, что необычно холодная погода этой весной в России может привести к снижению урожая и, соответственно, ускорению инфляции в третьем квартале 2017 года.