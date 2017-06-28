Недельная инфляция в России замерла на уровне 0,1 процента

Инфляция в России в период с 20 по 26 июня составила 0,1 процента, этот показатель сохраняется уже пятую неделю подряд. С начала года потребительские цены выросли на 2,1 процента. Об этом в среду, 28 июня, сообщается в материалах Росстата.

За прошедшую неделю сахар-песок подорожал на 1,6 процента, баранина и соль — на 0,2 процента. При этом цены на куриные яйца снизились на 0,8 процента, гречневую крупу — на 0,7 процента, муку, сметану, курицу, подсолнечное масло, маргарин и карамель — на 0,2 процента.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2 процента, в том числе на белокочанную капусту — 12,1 процента, морковь — 4,9 процента, яблоки — 3,5 процента. В то же время огурцы и помидоры подешевели на 3,9 и 3 процента соответственно.

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Стоимость автомобильного бензина и дизельного топлива поднялась на 0,1 процента, отмечается в сообщении Росстата.

Инфляция составляла 0,1 процента в периоды с 23 по 29 мая, с 30 мая по 5 июня, с 6 по 13 июня и с 14 по 19 июня. С 16 по 22 мая Росстат зафиксировал нулевую инфляцию.

По данным статистического ведомства, минимальный набор продуктов питания в России подорожал с января по май на 9,4 процента — до 4036 рублей. Самый быстрый рост цен пришелся на апрель-май, составив 4,2 процента.