Инфляция с начала года достигла двух процентов

Потребительская инфляция в России за неделю с 14 по 19 июня составила 0,1 процента, а с начала июня цены выросли на 0,3 процента. Об этом сообщается в пресс-релизе Росстата. С начала года инфляция достигла двух процентов.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил два процента, в том числе на капусту белокочанную — 13,5 процента, картофель, морковь и яблоки — 3,3-5,4 процента. В то же время огурцы и помидоры подешевели на 6,2 и 4,1 процента соответственно.

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За неделю на 0,8 процента выросли цены на сахар-песок, сосиски и сардельки подорожали на 0,2 процента. Дешевле на 0,8 процента стала гречка, а куриные яйца, подсолнечное масло и пшено подешевели на 0,2-0,4 процента.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в годовом исчислении к началу мая опустилась до 4,1 процента. В мае цены немного ускорились за счет подорожания продуктов питания.

Целевой показатель Банка России по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Он должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.