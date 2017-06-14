Ожидаемая инфляция в России составила 10 процентов

Ожидаемая гражданами инфляция в России по итогам года составляет 10 процентов. Об этом сообщается в мониторинге социально-экономического положения РАНХиГС, поступившем в «Ленту.ру». На таком же уровне, около 10 процентов, был ожидаемый рост цен в 2013 — первой половине 2014 года. Таким образом, показатель вернулся к докризисному уровню.

При этом субъективный (с точки зрения граждан) рост цен в первом квартале составил 15 процентов в годовом выражении. При этом уже тогда официальный индекс потребительских цен Росстата опустился ниже пяти процентов.

В мониторинге отмечается, что в начале 2010-х годов разрыв между субъективной и фактической инфляцией составлял примерно столько же, сколько и сейчас, то есть около 10 процентов. К концу 2013 года он сократился до 4-6 процентов, а в 2014 году подскочил до 13 процентов.

Согласно данным Росстата, инфляция в России в годовом исчислении к началу мая опустилась до 4,1 процента. В мае цены немного ускорились за счет подорожания продуктов питания.

Целевой показатель Банка России по инфляции составляет четыре процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.