Греф назвал резкое снижение инфляции проблемой для экономики

Быстрое снижение инфляции является проблемой для экономики, а эффект от низкого роста цен проявится только через несколько лет. Об этом во вторник, 30 мая, заявил председатель Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24».

Он назвал резкое сокращение роста цен не очень здоровым процессом. «Очевидно, что мы уже заплатили за это цену и будем дальше платить еще», — сказал Греф.

«Вы видите, что сегодня ставки имеют очень большой положительный спред, что не очень хорошо в целом для инвестиционной активности. Поэтому отдачу от низкой инфляции, низких ставок нужно будет ожидать не в 2017-м и, может быть, даже не в 2018 году», — добавил он.

По словам главы Сбербанка, низкая инфляция — это хорошая база, но ее одной недостаточно для возобновления экономического роста. «Нам нужны инвестиции. Инвестиции приходят туда, где им комфортно, где есть высокий потенциал их быстрой, небюрократичной реализации, и, конечно, потенциал высокой доходности», — сказал он. Это задача будет стоять перед новым президентом и правительством, подчеркнул Греф.

29 мая председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что основным вызовом для России в ближайшие несколько лет является замедление темпов глобального экономического роста.

В середине месяца Минэкономразвития сообщило, что инфляция в России опустилась до целевого показателя в четыре процента.

По сведениям Росстата, инфляция в апреле составила 0,3 процента. В годовом выражении рост индекса потребительских цен замедлился до 4,1 процента.

В 2016 году рост цен в стране замедлился до 5,4 процента — это самый низкий показатель за новейшую историю страны.