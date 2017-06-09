Набиуллина предостерегла от легкомысленного отношения к инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла депутатов от легкомысленного отношения к инфляции. Об этом она заявила в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

«Это беспокоит людей. Посмотрите на опросы: инфляция, когда она высокая, на первом месте среди проблем. Выше, чем тарифы ЖКХ, занятость», — сказала руководитель ЦБ.

При этом Набиуллина подчеркнула, что вся политика регулятора направлена на создание экономического роста и призвала не противопоставлять эту проблему инфляции. «Все-таки нужно замечать, что у нас идет снижение инфляции одновременно с тем, что идет экономический рост и растут инвестиции», — заявила она.

Материалы по теме «Есть возможности для сознательного ослабления рубля» Кто сыграет против укрепления российской валюты

По сведениям Росстата, инфляция в апреле составила 0,3 процента. В годовом выражении рост индекса потребительских цен замедлился до 4,1 процента. В 2016 году рост цен в стране замедлился до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.

Банк России ставит задачу опустить инфляцию до четырех процентов к концу года, для чего проводит жесткую денежно-кредитную политику. Это в свою очередь вызывает критику ряда экспертов, которые считают, что таким образом регулятор ограничивает экономический рост.