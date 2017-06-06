Росстат отчитался о резко подорожавших в мае овощах

Инфляция в России в мае 2017 года составила 0,4 процента, с начала года цены выросли на 1,7 процента. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил Росстат.

В годовом выражении инфляция в мае 2017 года осталась на уровне апреля — 4,1 процента, отмечается в материалах статистического ведомства.

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В мае продолжился рост цен на плодоовощную продукцию: белокочанная капуста подорожала в 1,4 раза, картофель, лук, морковь, свекла — в 1,2-1,3 раза, лимоны — на 11,1 процента, яблоки — на 7,5 процента. В то же время огурцы подешевели на 26 процентов, помидоры — на 11,5 процента, чеснок — на 5,6 процента, виноград, сухофрукты, орехи и замороженные овощи — на 0,2-3,6 процента.

Кроме того, на 0,1-0,6 процента подешевели говядина и свинина (кроме бескостного мяса), мясо птицы, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород), соленые сельди, сычужные сыры, мука, чай, кофе, жевательная резинка, шоколад, карамель, пиво зарубежных торговых марок.

В ЦБ считают, что плохая погода этой весной в России может привести к снижению урожая и, соответственно, ускорению инфляции в третьем квартале 2017 года.

5 июня глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк собирается увеличить международные резервы России до 500 миллиардов долларов при условии стабильного уровня инфляции.

В апреле 2017 года цены в России выросли на 0,3 процента, в марте — 0,1 процента, на 0,2 процента в феврале, 0,6 процента в январе 2017 года. В 2016 году инфляция замедлилась до 5,4 процента — это был самый низкий показатель за новейшую историю страны.