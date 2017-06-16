Силуанов предсказал снижение инфляции благодаря бюджетным правилам Минфина

Применение бюджетных правил будет способствовать дальнейшему снижению инфляционных рисков. Об этом журналистам заявил министр финансов России Антон Силуанов, его слова в пятницу, 16 июня, приводит Rambler News Service.

«Снижение инфляции и ее ожиданий в том числе обусловлено и проведением в последние годы взвешенной бюджетной политики», — сказал он. По мнению министра, риски роста цен связаны с изменчивостью внешних условий.

Он также отметил, что решение Банка России от 16 июня снизить ключевую ставку до 9 процентов стало следствием снижения инфляционных ожиданий. «Сегодняшнее решение, с одной стороны, стало отражением продолжающегося снижения инфляционных ожиданий, с другой стороны, в свете неопределенности, связанной с внешними факторами, сохранение осторожного подхода обеспечит закрепление этого позитивного тренда», — сказал он.

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Совет директоров Центробанка на заседании 16 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9 процентов годовых. Регулятор отметил сохранение инфляции вблизи целевого уровня и продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Также в сообщении ЦБ говорится, что существенный вклад в замедление роста потребительских цен с начала текущего года вносило укрепление рубля.