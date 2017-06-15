Финансы
 

Силуанов прокомментировал решение ФРС повысить базовую ставку

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Антон Силуанов
Антон Силуанов

В Москве заявили, что решение ФРС США повысить базовую ставку не окажет существенного влияния на российскую экономику. По словам министра финансов Антона Силуанова, увеличение было «ожидаемо», передает РИА Новости.

«Российская экономика устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала. Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет», — сказал Силуанов, добавив, что нет оснований для рисков по оттоку капитала. Министр также высказал уверенность, что рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных.

Американский финансовый регулятор в среду, 14 июня, объявил о втором с начала года повышении базовой ставки до 1—1,25 процента, на 25 базовых пунктов, о предыдущем увеличении ставки ФРС объявила в марте. Тогда ставка выросла с 0,5-0,75 процента годовых, до 0,75-1 процента. При этом в Федрезерве не исключают третьего повышения до конца года.

11 апреля в ФРС анонсировали повышение базовой ставки, связав это с здоровым состоянием американской экономики. При этом регулятор отметил, что не планирует поднимать ставку слишком быстро или, наоборот, медлить с этим процессом. «Мы не хотим оказаться в ситуации, когда нам придется поднимать ставку слишком быстро, что может привести к рецессии», — добавила глава Центробанка США Джанет Йеллен.

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