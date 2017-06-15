Силуанов прокомментировал решение ФРС повысить базовую ставку

В Москве заявили, что решение ФРС США повысить базовую ставку не окажет существенного влияния на российскую экономику. По словам министра финансов Антона Силуанова, увеличение было «ожидаемо», передает РИА Новости.

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«Российская экономика устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала. Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет», — сказал Силуанов, добавив, что нет оснований для рисков по оттоку капитала. Министр также высказал уверенность, что рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных.

Американский финансовый регулятор в среду, 14 июня, объявил о втором с начала года повышении базовой ставки до 1—1,25 процента, на 25 базовых пунктов, о предыдущем увеличении ставки ФРС объявила в марте. Тогда ставка выросла с 0,5-0,75 процента годовых, до 0,75-1 процента. При этом в Федрезерве не исключают третьего повышения до конца года.

11 апреля в ФРС анонсировали повышение базовой ставки, связав это с здоровым состоянием американской экономики. При этом регулятор отметил, что не планирует поднимать ставку слишком быстро или, наоборот, медлить с этим процессом. «Мы не хотим оказаться в ситуации, когда нам придется поднимать ставку слишком быстро, что может привести к рецессии», — добавила глава Центробанка США Джанет Йеллен.