В ФРС отметили укрепление экономики США и пообещали постепенное повышение ставки

Американская экономика находится в здоровом состоянии, теперь Федеральная резервная система (ФРС) США приступит к постепенному повышению базовой процентной ставки. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен, сообщает Bloomberg.

Важно поддерживать адекватный рост американской экономики, но не допустить ее перегрева, отметила она. «Надо позволить экономике двигаться прямым курсом», — сказала Йеллен.

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При этом ФРС не будет поднимать ставку слишком быстро или наоборот, медлить с этим процессом. «Мы не хотим оказаться в ситуации, когда нам придется поднимать ставку слишком быстро, что может привести к рецессии», — добавила глава Центробанка США.

15 марта ФРС повысила базовую процентную ставку — с 0,5-0,75 до 0,75-1 процента. Комитет по открытым рынкам регулятора принял такое решение второй раз за три месяца.

Американский ЦБ впервые в 2016 году повысил базовую процентную ставку 14 декабря. Она была увеличена с 0,25-0,5 до 0,5-0,75 процента. При этом ФРС спрогнозировала три подъема базовой ставки в 2017 году против двух, ожидавшихся ранее. Средний уровень ставки должен составить 1,375 процента.