ФРС США повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду, 15 марта, повысила базовую процентную ставку — с 0,5-0,75 до 0,75-1 процента. Как сообщает Reuters, Комитет по открытым рынкам регулятора принял такое решение второй раз за три месяца.

В ФРС отметили, что экономическая активность в США усиливается умеренными темпами, а рынок труда продолжил укрепляться с окончания последнего заседания регулятора, которое состоялось в феврале этого года, передает РИА Новости. Инфляция выросла за последние кварталы, продвигаясь в направлении долгосрочной планки в два процента, заданной регулятором.

Следующее заседание ФРС запланировано на 2-3 мая.

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14 февраля глава ФРС Джанет Йеллен допустила повышение базовой процентной ставки на ближайших заседаниях. Она отметила, что в отношении экономической политики президента США Дональда Трампа сохраняется неопределенность. По ее словам, ФРС рискует опоздать, если будет затягивать с повышением, это может привести к рецессии.

1 февраля Комитет по открытым рынкам ФРС принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75 процента годовых.

Американский Центробанк впервые в 2016 году повысил базовую процентную ставку 14 декабря. Она была увеличена с 0,25-0,5 до 0,5-0,75 процента. При этом ФРС спрогнозировала три подъема базовой ставки в 2017 году против двух, ожидавшихся ранее. Средний уровень ставки должен составить 1,375 процента.