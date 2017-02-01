ФРС сохранила действующую процентную ставку

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США в среду, 1 февраля, по итогам первого заседания после инаугурации нового президента Дональда Трампа принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75 процента годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Решение совпало с прогнозами аналитиков. Как отмечалось, ФРС ожидает большей ясности в отношении экономической политики Трампа. Инвесторы прогнозируют, что следующее повышение ставки произойдет в июне.

ФРС отмечает, что рынок труда продолжает укрепляться, и экономическая активность продолжает расти умеренными темпами. Уровень безработицы остался около своего недавнего минимума. Инфляция в последние кварталы увеличилась, но все еще ниже двух процентов — долгосрочного целевого ориентира.

«С учетом реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции Комитет решил сохранить целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на уровне от 0,5 до 0,75 процента», — говорится в сообщении.

ФРС впервые в 2016 году повысил базовую процентную ставку 14 декабря. Она была увеличена с 0,25-0,5 до 0,5-0,75 процента. При этом американский Центробанк спрогнозировал три подъема базовой ставки в 2017 году против двух, ожидавшихся ранее. Средний уровень ставки должен составить 1,375 процента.