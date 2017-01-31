Аналитики предрекли сохранение процентной ставки ФРС США

Федеральная резервная система (ФРС) США не будет менять процентные ставки в среду по итогам первого заседания после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом во вторник, 31 января, сообщает Reuters со ссылкой на данные опроса экономистов.

ФРС ожидает большей ясности в отношении экономической политики нового президента. Инвесторы прогнозируют, что следующее повышение ставки произойдет в июне, отмечает агентство.

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Американская экономика сейчас близка к полной занятости, и обещания Трампа по бюджетному стимулированию, а также реформам в налоговой сфере могут спровоцировать резкий рост инфляции. Поэтому Федрезерв может ускорить темпы повышения ставок, отмечают эксперты. Ограничение въезда мигрантов в США противоречит тому, что, по мнению ФРС, необходимо американской экономике для роста в долгосрочной перспективе.

Американский Центробанк впервые в 2016 году повысил базовую процентную ставку 14 декабря. Она была увеличена с 0,25-0,5 до 0,5-0,75 процента. При этом ФРС спрогнозировала три подъема базовой ставки в 2017 году против двух, ожидавшихся ранее. Средний уровень ставки должен составить 1,375 процента.