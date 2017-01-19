Китай развеял опасения дестабилизации валютного рынка из-за Трампа

Финансовая политика, которую пообещал проводить избранный президент США Дональд Трамп, не приведет к дестабилизации валютного рынка Китая. Такое мнение, как передает ТАСС, выразила официальный представитель Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин. Она признала, что возможностей для маневра в сфере финансовой политики у китайского правительства стало меньше, однако это произошло из-за общей макроэкономической ситуации.

«Нельзя отрицать, что ситуация в мировой экономике способствует сохранению низких темпов роста ВВП, торговли и замедлению инвестиций», — сказала чиновница. По ее словам, в сложившихся условиях необходимо сосредоточить усилия на оптимизации структуры экономики и курса проводимой политики, а не на смене администрации США. По мнению Ван Чуньин, в будущем движение трансграничного капитала будет стабильным.

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Отвечая на вопрос о возможном влиянии политики Федеральной резервной системы (ФРС) США на валютный рынок Китая, Ван Чуньин отметила, что действия американского регулятора сказываются на всем мире, однако так или иначе, на финансовом рынке Китая ситуация «сравнительно хорошая».

Ранее глава ФРС Джанет Йеллен сообщила о намерении постепенно повышать учетную ставку, которая сейчас составляет 0,5-0,75 процента, до тех пор, пока она не достигнет 3 процентов к концу 2019 года. Но прежде чем приступить к таким мерам, по словам Йеллен, регулятор должен будет «убедиться, что экономический рост (в США) достаточно силен, чтобы выдержать ожидаемый шок».

Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января. На выборах, состоявшихся 8 ноября 2016 года, республиканец выиграл у кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.