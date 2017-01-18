В банке для богачей удивились данным о неравенстве в мире

Данные о том, что восемь богатейших бизнесменов владеют состоянием, которым располагают 3,6 миллиарда человек (около половины населения Земли), ошеломляют. Об этом в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил директор отдела по обслуживанию инвестиций самых состоятельных клиентов UBS Wealth Management Саймон Смайлс (Simon Smiles), сообщает Rambler News Service.

«Мы живем в мире с растущим неравенством доходов. В абсолютных величинах подъем Китая и развивающихся стран подняли огромное количество людей из абсолютной нищеты. Но увеличилось относительное неравенство доходов и богатства. Эта цифра определенно ошеломляет», — сказал Смайлс.

В то же время топ-менеджер отметил, что многие из миллиардеров «фактически дают огромное количество денег назад и пытаются улучшить положение в мире».

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард считает, что огромная разница в доходах тормозит устойчивый экономический рост. «Если мы не станем больше делиться этим пирогом со всеми, мы должны увеличить размер пирога. Чрезмерное неравенство — причина прерывания устойчивого роста», — сказала она. Глава МВФ призвала пересмотреть политику уменьшения неравенства в мире.

16 января международная благотворительная организация Oxfam опубликовала доклад, в котором отмечалось, что восьмерка самых богатых людей планеты владеет капиталами, которые по объему равны состоянию половины населения мира. В ближайшие 25 лет на фоне растущего неравенства стоит ожидать появления первого в мире триллионера, считают в Oxfam.

Состояние российских миллиардеров выросло на 29 миллиардов долларов после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, писал журнал Forbes 10 января.