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Нефть подорожала на фоне повышения ставки ФРС

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Мировые цены на нефть ускорили рост сразу после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о решении повысить базовую процентную ставку. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 08:00 16 марта стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 3,23 процента — до 52,13 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,87 процента — до 49,13 доллара за баррель.

15 марта ФРС повысила базовую процентную ставку — с 0,5-0,75 до 0,75-1 процента. Регулятор отметил, что экономическая активность в США усиливается умеренными темпами, а рынок труда продолжает укрепляться.

Американский Центробанк впервые в 2016 году повысил базовую процентную ставку 14 декабря. Она была увеличена с 0,25-0,5 до 0,5-0,75 процента. При этом ФРС спрогнозировала три подъема базовой ставки в 2017 году против двух, ожидавшихся ранее. Средний уровень ставки должен составить 1,375 процента.

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