Глава ФРС допустила повышение ставки на ближайших заседаниях

Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить базовую процентную ставку на ближайших заседаниях. В отношении экономической политики президента Дональда Трампа сохраняется неопределенность. Об этом во вторник, 14 февраля, заявила глава регулятора Джанет Йеллен, сообщает Reuters.

По ее словам, ФРС рискует опоздать, если будет затягивать с повышением, и в итоге будет вынуждена ужесточать политику быстро. Это может привести к экономической рецессии, отметила Йеллен. «На предстоящих заседаниях Комитет [по открытым рынкам ФРС] проанализирует, продолжают ли показатели занятости и инфляции улучшаться в соответствии с ожиданиями, и в этом случае дальнейшая корректировка ставки федерального финансирования, вероятно, будет оправданной», — сказала она.

Материалы по теме Центр мира Как самый могущественный банк планеты управляет глобальной экономикой Лица трампономики Как команда нового президента превращает США в корпорацию

Глава Федрезерва не уточнила, повысит ли регулятор ставку впервые с начала года на мартовском заседании или на июньском, как прогнозирует большинство аналитиков, отмечает агентство.

1 февраля Комитет по открытым рынкам ФРС принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,5-0,75 процента годовых.

Американский Центробанк впервые в 2016 году повысил базовую процентную ставку 14 декабря. Она была увеличена с 0,25-0,5 до 0,5-0,75 процента. При этом ФРС спрогнозировала три подъема базовой ставки в 2017 году против двух, ожидавшихся ранее. Средний уровень ставки должен составить 1,375 процента.