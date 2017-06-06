Доллар упал до минимума с момента избрания Трампа

Курс доллара снизился до семимесячного минимума и достиг наименьшего значения с момента избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом во вторник, 6 июня, пишет The Financial Times.

Индекс DXY, отражающий курс доллара к шести основным мировым валютам, снизился на 0,2 процента и достиг 96,61 пункта.

Доллар падает на фоне ухудшившихся ожиданий инвесторов. В наибольшей степени доллар 6 июня потерял к иене, упав на 0,8 процента. Евро вырос к американской валюте на 0,2 процента. На фоне ослабевшего доллара растет цена на золото, достигшая 1289 долларов за тройскую унцию.

Материалы по теме «Рубль подешевел на 1000 процентов» В какой валюте лучше хранить свои сбережения

Ожидается, что на следующей неделе ФРС поднимет ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта. Кроме того, аналитики предполагают, что ставка в этом году вырастет еще дважды.

Традиционно повышение ставки приводит к укреплению доллара, так как инвесторы в таком случае уходят в американские активы. В этот раз негативные ожидания перевешивают фактор растущих ставок ФРС, пишет издание.