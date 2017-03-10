Глава ВТБ спрогнозировал укрепление доллара до 64 рублей к концу 2017 года

Курс доллара к концу 2017 года поднимется до 62-64 рублей. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в пятницу, 10 марта, в интервью американскому телеканалу CNBC.

По его словам, многие отечественные производители нефти опасаются падения цен на сырье до 40 долларов за баррель в этом году. «Новая политика Трампа, который планирует снять ограничения с энергетического сектора, может привести к росту производства в будущем, что скажется на ценах», — отметил Костин.

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По его словам, российский бюджет сформирован исходя из цены в 40 долларов за баррель, а по прогнозу ВТБ среднегодовая цена будет 52 доллара. «Мы не ожидаем существенного ослабления рубля. Согласно нашим ожиданиям, курс будет около 62-64 [рублей] за доллар к концу года, не ниже этого уровня», — сказал он.

9 марта курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 59 рублей на фоне падения стоимости нефти Brent ниже 52 долларов за баррель.

В конце февраля Костин заявлял, что рубль может ослабнуть на пять процентов из-за действий Минфина на внутреннем валютном рынке.

Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен, Минфин и Банк России проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как отклонение от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 6 апреля будет закуплено иностранной валюты на 70,5 миллиарда рублей.