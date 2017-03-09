Курс доллара резко вырос на фоне падения нефтяных котировок

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 59 рублей на фоне падения нефтяных котировок. По информации на 13:35 мск, американская валюта стоила 59,17 рубля — она подорожала на 99 копеек или на 1,72 процента по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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На лондонской бирже ICE нефть марки Brent упала в цене на 1,43 процента, до 52,36 доллара за баррель. Котировки снижаются после публикации данных о запасах в США. За неделю они выросли на 8,22 миллиона баррелей, а аналитики предсказывали рост на 1,97 миллиона.

С начала 2017 года цена нефти Brent держалась на уровне 55 долларов за баррель благодаря соглашению об ограничении добычи, к которому присоединилась Россия и ОПЕК.

Чтобы снизить зависимость российской казны от колебаний нефтяных цен, Минфин и ЦБ проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как отклонение от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 6 апреля будет закуплено иностранной валюты на 70,5 миллиарда рублей. В марте нефтегазовые поступления превысили прогнозную оценку на 91,9 миллиарда рублей, в феврале — были меньше ожидаемого на 21,4 миллиарда. Таким образом и получилась сумма в 70,5 миллиарда.