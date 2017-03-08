Финансы
 

Нефть марки Brent впервые с декабря подешевела до 53 долларов

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Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне впервые с начала декабря 2016 года опустилась ниже 53 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на фьючерс с поставкой в мае 2017 года опускалась в ходе торгов более чем на 5 процентов, до 52,96 доллара за баррель. По данным на 22:55 мск нефть марки Brent торговалась на уровне 53,19 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки WTI также обновила минимумы декабря прошлого года, падение превысило 5 процентов. По данным на 22:55 мск она торгуется на уровне 50,33 доллара за баррель.

Цены на нефть обвалились после публикации данных Министерством энергетики США о запасах нефти в стране. За неделю с 24 февраля по 3 марта они выросли на 8,22 миллиона баррелей, до 528,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали увеличения на 1,97 миллиона баррелей.

С 1 января ОПЕК и ряд стран ограничили добычу нефти на полгода. Соглашение об этом было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Россия обязалась сократить производство на 300 тысяч баррелей в течение года, что составляет более половины от всех обязательств, которые приняли на себя не входящие в картель страны-экспортеры.

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La scène paysanne du premier plan représente les semailles. À droite, un homme sème à la volée. Des pies et des corneilles picorent les graines qui viennent d'être semées, à proximité d'un sac blanc et d'une gibecière. Derrière, un épouvantail en forme d'archer et des fils tendus, sur lesquels sont accrochés des plumes, sont destinés à éloigner les oiseaux. À gauche, un paysan à cheval passe la herse sur laquelle est posée une pierre qui permet aux dents de pénétrer plus profondément dans la terre. Il recouvre ainsi les grains qui viennent d'être semés. À l'arrière-plan, le peintre a représenté le Palais du Louvre. Du château au centre, on distingue, outre le donjon central qui accueillait alors le trésor royal, la façade orientale à droite, encadrée par la tour de la Taillerie et la tour de la Chapelle, et à gauche la façade méridionale, avec ses deux tours jumelées au centre. L'ensemble est entouré d'une enceinte ponctuée de trois tours et de deux bretèches, visibles ici. Sur la rive, des personnages conversent ou se promènentОткройте, паства!
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