Bank of America отметил недооцененность акций российских нефтяных компаний

Эксперты Bank of America заявили о том, что акции российских нефтяных компаний существенно недооценены по отношению к ценным бумагам зарубежных конкурентов. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает сервис ProFinance.

Кроме того, в Bank of America полагают, что по мере приближения автомобильного сезона в США цены на нефть возобновят рост. Так что эксперты банка рекомендуют приобретать акции российских компаний «Роснефть» и «Лукойл». По их подсчетам, при росте цены на 10 долларов за баррель, выручка на акцию увеличится на 50 процентов у «Роснефти» и на 30-40 процентов у «Лукойла» и «Газпрома». Рост выручки на акцию у «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» составит 12 и 17 процентов, соответственно.

Кроме того, Bank of America прогнозирует, что курс рубля несколько снизится против доллара на фоне покупок Минфином РФ валюты, а также сокращения ключевой ставки Банком России.

