Суд одновременно подтвердил вину и снял наказание с РБК по иску «Роснефти»

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе требование опровергнуть информацию, приведенную в статье медиахолдинга от 11 апреля 2016 года «Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от ВР». При этом суд отменил решение о взыскании 390 тысяч рублей с РБК в пользу «Роснефти», передает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

«Журналисты РБК уверяют, что распространяемые ими заведомо ложные сведения не повлияли на отношения "Роснефти" и BP. Однако, во-первых, им неизвестно, какие усилия были предприняты менеджментом компании для сохранения альянса с ключевым иностранным партнером, и, во-вторых, это не снимает с них вину за распространение клеветы в попытке стравить двух мировых мейджеров — крупнейших игроков нефтяного рынка», — заявили «Ленте.ру» в «Роснефти». В компании также подчеркнули, что представители влиятельного делового издания «не могли не осознавать последствий такого сценария и возможного ущерба для деловых интересов "Роснефти" и BP».

12 декабря 2016 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснефти» к группе РБК о защите чести и деловой репутации, взыскав с холдинга 390 тысяч рублей вместо требуемых 3,2 миллиарда рублей. Авторов статьи обязали выплатить компании по 4,5 тысячи рублей. Также суд обязал РБК в течение 10 дней после вступления решения в силу удалить статью и опубликовать опровержение.

«Роснефть» обратилась в суд с иском к РБК в апреле прошлого года. Компания обвинила редакцию и журналистов, писавших материал, в распространении недостоверной информации. Репутационный ущерб в «Роснефти» оценили в сумму более трех миллиардов рублей.

В статье утверждается, что президент «Роснефти» Игорь Сечин обратился в правительство России с просьбой защитить «Роснефть» от BP, что является заведомо порочащей информацией, распространяемой всеми ресурсами РБК, заявили в компании.