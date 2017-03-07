Цена нефти Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель

Стоимость майских фьючерсных контрактов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 0,25 процента и составила 55,95 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи. Цена американской нефти WTI также опустилась на 0,43 процента до 53,18 доллара за баррель. Днем ранее цены на рынке энергоносителей росли, поэтому нынешний спад, скорее всего, связан с коррекцией.

Аналитик компании «Финам» Богдан Зварич, комментарий которого приводится на сайте компании, не исключает дальнейшего роста рынка энергоносителей в середине дня, что позволит нефти марки Brent закрепиться выше 56,5 доллара за баррель. Поэтому эксперт ожидает возобновления роста рубля.

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8 марта, когда в России будет нерабочий день, в США выйдет отчет ADP о занятости, предваряющий пятничные данные по рынку труда, а также статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от министерства энергетики США. Поэтому основной вопрос, который будет стоять перед участниками рынка — переносить ли позиции через среду.

С 1 января ОПЕК и ряд стран ограничили добычу нефти на полгода. Соглашение об этом было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Россия обязалась сократить производство на 300 тысяч баррелей в течение года, что составляет более половины от всех обязательств, которые приняли на себя не входящие в картель страны-экспортеры.

