Меркель подняла курс евро до полугодового максимума

Курс единой европейской валюты вырос на 0,3 процента до 1,1236 доллара, что является самым высоким показателем с 9 ноября 2016 года. Евро укрепился после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей его слишком слабым. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает MarketWatch.

По ее словам, курсовая динамика обусловлена политикой Европейского центрального банка, и это сделало немецкий экспорт более дешевым.

Она также сказала, что на стоимость импорта влияют низкие цены на нефть. В результате торговый баланс страны оказывается профицитным. «Если бы нефть была на 50 процентов дороже, мы в скором времени увидели бы существенное увеличение объема германского импорта», — считает Меркель.

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Стратег Credit Agricole SA Мануэль Оливери считает, что заявление Меркель вряд ли создаст устойчивую тенденцию на рынке. «Ничего нового, — сказал он, — она просто подчеркивает очевидное». В то же время эксперт ING Groep NV Крис Тернер ожидает, что доллар «останется в обороне», поскольку политический кризис в Вашингтоне вряд ли скоро закончится.

При этом фунт стерлингов продолжает дешеветь, британская валюта опустилась ниже 1,3 доллара. Курс фунта снизился до 1,2991 доллара по сравнению с 1,3036 доллара на закрытии торгов 19 мая. Ослабление фунта связано с тем, что Лондон пригрозил Брюсселю разорвать переговоры об условиях выхода из Евросоюза, если ЕС не откажется от требований масштабных выплат.

В начале апреля Central Banking Publications и HSBC опубликовали исследование, согласно которому мировые центробанки все чаще предпочитают фунт стерлингов общеевропейской валюте. Как показал опрос ответственных за управление резервами в 80 центробанках мира, они существенно сократили свои активы в евро, а некоторые респонденты вообще избавились от них. Их инвестиции в совокупности составляют шесть триллионов евро. Фунт, напротив, регуляторы посчитали весьма стабильным.