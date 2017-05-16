Рубль назвали звездой валютного рынка

Российская валюта сейчас является звездой валютного рынка благодаря росту нефтяных котировок. Об этом во вторник, 16 мая, «Ленте.ру» сообщили в датском инвестиционном банке Saxo Bank.

Главный валютный стратег финансовой организации Джон Харди отметил, что доллар находится под давлением «нескончаемого политического хаоса в Вашингтоне».

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«Президент США Дональд Трамп снова в центре внимания. Предположительно, он обсуждал крайне секретную информацию, полученную от союзников по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим. «Ленты.ру») с министром иностранных дел России и послом России», — отмечает аналитик.

По его словам, поведение Трампа оказывает влияние на курс доллара, который и так снижается под влиянием неожиданно слабой макростатистики, в частности данных по американской инфляции.

«Экономические данные по США неожиданно ухудшились достаточно сильно, чтобы сдержать ожидания по ставкам ФРС, но не настолько, чтобы спровоцировать бегство от рисков. Это ведет к росту на фондовых рынках, беспечности и спекуляциям carry. Благодаря росту цен на нефть, российский рубль сейчас — звезда валютного рынка», — заключил Харди.

Курс доллара по информации на 15:00 мск составлял 56,35 рубля. Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Марка Brent поднялась выше уровня в 52 доллара за баррель после заявлений Москвы и Эр-Рияда о необходимости продления глобального соглашения о сокращении добычи.

Ранее 16 мая The Washington Post сообщила, что американский президент раскрыл российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову сверхсекретную информацию об ИГ. Вашингтон опроверг изложенные в этом материале сведения. Трамп заявил, что передал России сведения, связанные с терроризмом и безопасностью авиаперевозок.