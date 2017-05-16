ЦБ поднял официальный евро выше 62 рублей

Официальный курс евро, установленный Банком России на 17 мая, составляет 62,04 рубля. Регулятор повысил его на 19 копеек. Доллар подешевел на 27 копеек до 56,26 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ЦБ.

На Московской бирже стоимость американской валюты в 13:30 мск составляла 56,38 рубля, что на две копейки меньше, чем при закрытии предыдущей торговой сессии. За единую европейскую валюту давали 62,31 рубля (плюс 45 копеек).

Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Нефть марки Brent стоит 52,06 доллара за баррель, она подорожала на 0,40 процента.

Ранее 16 мая цена на июльские фьючерсы нефти марки Brent впервые за последние две недели поднялись выше 52 долларов за баррель. Котировки растут после заявлений министров энергетики России и Саудовской Аравии о необходимости продлить сделку по сокращению нефтедобычи.

Днем ранее глава Минэнерго России Александр Новак и его саудовский коллега Халид аль-Фалих заявили, что 24-25 мая предложат продлить соглашение на действующих условиях еще на девять месяцев, до 1 апреля 2018 года.