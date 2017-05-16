Цена на нефть превысила 52 доллара

Цена на июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись в ходе торгов на лондонской бирже ICE на 2,7 процента, превысив 52,1 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки. Это произошло впервые за последние две недели. Рост происходит на фоне заявлений глав энергетических министерств России и Саудовской Аравии о необходимости продлить сделку по сокращению нефтедобычи.

15 мая глава Минэнерго России Александр Новак и его саудовский коллега Халид аль-Фалих сделали совместное заявление, в котором было сказано, что страны 24-25 мая предложат продлить соглашение на действующих условиях еще на девять месяцев, до 1 апреля 2018 года.