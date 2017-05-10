Курс доллара превысил 58 рублей

Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже вырос на 34 копейки и составил по состоянию на 10:15 мск 58,27 рубля. Курс евро, напротив, понизился на 24 копейки — до 63,47 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

До сих пор цены на нефть снижались, однако в среду начали восстанавливаться. На лондонской бирже ICE стоимость одного барреля нефти марки Brent поднялась на 0,59 процента и превысила 49 долларов. Американская нефть WTI также подорожала на 0,7 процента, составив 46,22 доллара.

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Аналитик компании «Финам» Богдан Зварич ожидает укрепления российской валюты в ближайшем будущем. «В дальнейшем основное внимание инвесторов будет обращено на динамику цен на нефть, где восстановление может спровоцировать существенный рост отечественных индексов и способствовать дальнейшему укреплению курса рубля», — отмечается в его комментарии на сайте компании.

Кроме того, указывает эксперт, на вечерней сессии доллар просел на 0,8 процента — до 57,93 рубля в связи с тем, что президент США Дональд Трамп по рекомендации генпрокурора уволил директора ФБР.

