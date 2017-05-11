Курс доллара упал до 57,29 рубля

Курс доллара при открытии торгов на Московской бирже снизился на 22 копейки по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня, составив по состоянию на 10:03 мск 57,22 рубля. Курс евро также понизился на 23 копейки — до 62,25 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

В начале торгов в среду кур американской валюты превышал 58 рублей. Укрепление рубля наблюдается на фоне роста цен на нефть накануне. Топливо подорожало в связи с публикацией отчёта Минэнерго США. По данным ведомства, на неделе, завершившейся 5 мая, коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,2 миллиона баррелей до 522,5 миллиона баррелей при прогнозе сокращения на -1,8 миллиона баррелей.

Материалы по теме «США действуют наперекор ОПЕК» Почему нефть стремительно дешевеет

В настоящее время баррель нефти марки Brent (фьючерсы с поставкой в июле) торгуется на уровне 50,54 доллара, что выше уровня предыдущего дня на 0,63 процента. Американская нефть WTI стоит 47,69 доллара за баррель, подорожав на 0,75 процента.

Российский рынок внимательно следит за динамикой нефтяных котировок, отмечает ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова, комментарий которой размещен на сайте «Финама».

«После выхода отчета ОПЕК вновь ожидается сползание нефтяных котировок под отметку 50 долларов за баррель. Впрочем, чем ниже цена нефти, тем выше вероятность того, что участники соглашения об ограничении добычи договорятся о его продлении. Неопределенность сохраняется в отношении квот, сроков и состава участников соглашения», — отмечает эксперт. По ее мнению, курс доллара будет консолидироваться в районе отметки 57,5 рубля.

