Курс доллара подскочил выше 58 рублей

Курс доллара на Московской бирже в четверг, 4 мая, поднялся выше 58 рублей впервые с 22 марта нынешнего года. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс евро к 15:45 мск вырос на 71 копейку до 63,21 рубля, достигнув максимального уровня с середины марта.

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Ослабление курса российской валюты происходит на фоне падения мировых цен на нефть. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до минимума с ноября 2016 года — 49,7 доллара за баррель.

Ранее 4 мая Минфин России сообщил, что до конца месяца планирует сократить покупки валюты в восемь раз по сравнению с апрелем из-за переоценки нефтегазовых доходов.

2 мая глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в среднем в 2017 году курс российской валюты составит чуть более 60 рублей за доллар при сохранении сегодняшних цен на нефть.

В конце апреля аналогичную точку зрения на перспективы курса рубля высказал вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, равновесный курс российской валюты должен быть на уровне около 60 рублей за доллар. При этом, по его мнению, ситуация будет выправляться по мере того, как ЦБ будет смягчать денежно-кредитную политику.