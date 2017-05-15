Хаос на полставки

Последние несколько месяцев участники глобального фондового рынка гадают над тем, кто и зачем скупает опционы на «индекс страха». Инвестор, прозванный 50 Cent, ставит миллионы долларов на грядущие потрясения. В период необычайного оптимизма и стабильности на рынке такое внимание к неизвестному игроку вполне понятно. В затянувшиеся благополучные времена многие подспудно ожидают кризиса. Профессиональные инвесторы — люди часто суеверные и пугливые. Поэтому мысли «кто это» и «что он знает, чего не знаем мы» не выходят у них из головы.

Золотой век

Сейчас нет никаких оснований ожидать близкого наступления «медвежьего» рынка, при котором котировки продавливаются вниз. Напротив, «быки» сильны как никогда. Главные американские фондовые индексы регулярно устанавливают рекорды после того, как Дональд Трамп был избран президентом США. Европа тоже на коне и тоже не в последнюю очередь благодаря политике. Успех Эммануэля Макрона воодушевил инвесторов на биржах Старого Света. Да еще и программа количественного смягчения ЕЦБ начала наконец работать, если судить по ускорению экономического роста в еврозоне. В общем, фондовый рынок спокойно и поступательно идет вверх. Но не все безоговорочно доверяют позитивным новостям.

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В начале года трейдеры обратили внимание на поведение одного из участников рынка, который активно скупал опционы на индекс VIX, измеряющий степень волатильности на рынках. Этот специфический показатель, работающий уже несколько десятилетий, называют «индексом страха». Как правило, в моменты острых кризисов амплитуда колебаний котировок резко увеличивается. Даже самые объемные индексы могут терять в такие периоды до 10 процентов за день, а потом столь же быстро полностью или частично отыгрывать эти падения. В этих случаях индекс VIX идет вверх. В обстановке стабильного роста колебания, как правило, невелики и VIX падает.

Неизвестный игрок стал скупать опционы на рост VIX в большом объеме — на начало мая он накопил контрактов более чем на 120 миллионов долларов. Это почти 8 процентов от всех открытых позиций по индексу. Но каждая отдельная сделка была крайне невелика, почти никогда не превышая 0,5 доллара. За эту цифру игрока прозвали 50 Сent, по аналогии с американским рэпером.

Фото: Spencer Platt / Getty Images На рынке сложилось «бычье» настроение, котировки пока идут вверх.

Заокеанский страх

Большую часть операций загадочный трейдер проводит на американском фондовом рынке, но инвесторы подозревают, что в реальности его географическое местоположение находится вдали от улиц нижнего Манхэттена. Одну из версий выдвинула газета The Financial Times. В ходе расследования издание пришло к выводу, что к шороху на рынке может быть причастна британская инвестиционная компания, базирующаяся всего в нескольких минутах ходьбы от Букингемского дворца.

Речь идет об инвестфонде Ruffer, который, к слову, управляет в числе прочего акциями Англиканской церкви. Объем средств под управлением фонда, основанного опытным инвестором Джонатаном Раффером (собственно, название было дано в честь основателя) составляет 20 миллиардов долларов.

По оценке FT, фонд систематически скупает привязанные к VIX контракты на протяжении последних месяцев. Есть и другие данные, подтверждающие эти наблюдения. Так, в последнем на сегодняшний день письме к инвесторам Раффер предупреждает, что котировки американского рынка акций сильно переоценены. А в презентации прошлого года утверждается, что фонд приобретает для инвесторов защиту от волатильности рынка.

Такой способ защиты предлагают многие хедж-фонды, задача которых — защитить инвестора от разнообразных неприятностей на фондовом рынке. Однако в нынешней ситуации такого рода страховка может оказаться слишком дорогой. Большинство опционов, купленных 50 Сent, кто бы ни стоял за этим прозвищем, предполагают выход «индекса страха» за отметку в 20 пунктов. Между тем за последние месяцы он лишь трижды пересекал ее. Уже сейчас 50 cent потерял около 88 миллионов из вложенных 120 — срок погашения опционов истек в периоды, когда VIX держался существенно ниже этого уровня.

Если принять за основу версию, что Ruffer и есть 50 Cent, то с предположениями о «тайном знании» придется расстаться. Дело в том, что фонд активно хеджирует вложения своих инвесторов самыми разными способами, включая скупку золота. Ставка на рост VIX в списке используемых инструментов занимает даже не первое место. Более активная игра на этом поле может объясняться всего лишь попыткой опробовать новую инвестиционную стратегию. С другой стороны, удивляет, что фонд легко мирится с потерей средств и продолжает покупать опционы, теперь уже на июнь и июль. Хотя стратегия, казалось бы, себя не оправдала.

Фото: Spencer Platt / Getty Images Но рост не может быть бесконечным, за ним всегда следует падение.

Идеальный шторм

Между тем даже без всяких конспирологических объяснений стратегия 50 Сent может оказаться вполне оправданной. Да, показатель VIX сейчас находится на самом низком уровне с 2007 года. Однако если вспомнить, что происходило в этом самом 2007 году, впору встревожиться. Тот год, как и этот, начался со стабильного роста фондовых рынков по всему миру, а закончился первыми раскатами грома от надвигающегося кредитного кризиса.

Причин для повторения истории можно найти предостаточно. К примеру, посмотреть на длительность нынешнего восстановления американской экономики, чтобы допустить, что в ближайшее время что-то произойдет. Рост в США идет на протяжении уже почти 100 месяцев — третий результат за всю историю и почти вдвое больший, чем в среднем за последние 100 лет. Правда, частично это компенсируется беспрецедентно слабыми темпами роста. Так или иначе, но угрозы добавляет настойчивое желание ФРС повышать ставки. Как поведет себя нынешний, накачанный под завязку дешевыми деньгами рынок, никто понятия не имеет — современная ситуация во многом уникальна. Но ясно, что рост бесконечным быть не может. Обостряет ситуацию и рекордно высокое соотношение цены акций к прибылям компаний.

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Аналогичные проблемы, и даже более ярко выраженные, существуют и в Европе. Самое же опасное в нынешней ситуации то, что в отличие от кризиса 2007-2009 годов у центробанков практически нет ресурсов для спасения финансовых рынков. Тогда они сделали это за счет резкого понижения ставок и закачки денег в кредитную систему. Сейчас ставки и так на нуле, а денег за 10 лет напечатано столько, что непонятно до сих пор, как их из системы убирать, не разрушив ее.

Триггером нового кризиса может оказаться любое событие — от циклического замедления экономики до очередного военного конфликта. И совпадение завышенной цены акций, отсутствия инструментов воздействия у ЦБ и политической нестабильности может отправить все финансовые рынки в идеальный шторм. В такой обстановке индекс волатильности вырастет в 4-5 раз выше нынешнего. И тогда стратегия «50-центового инвестора» окажется самой разумной и прозорливой из возможных. Даже если он будет терять десятки миллионов долларов еще в течение многих месяцев или, быть может, целого года.