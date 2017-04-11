Золото подорожало на фоне роста геополитической напряженности в мире

Мировые цены на золото поднялись из-за роста глобальной политической напряженности. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает агентство Reuters.

Угроза новых ядерных испытаний в Северной Корее, авиаудары США по Сирии и неясный исход приближающихся президентских выборов во Франции заставили инвесторов понервничать, отмечает агентство.

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В 16:00 мск цена на золото выросла на 0,69 процента по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов — до 1262,50 доллара за тройскую унцию. Серебро торговалось по 17,992 доллара за унцию.

17 марта заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что до конца 2017 года ведомство рассчитывает внести изменения в законодательство, которые разрешат россиянам открывать банковские счета в драгоценных металлах, а также покупать и продавать золото без уплаты налога.

По данным Thomson Reuters, Банк России пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира.