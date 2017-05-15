Нефть подскочила на заявлениях России и Саудовской Аравии

Нефть марки Brent отреагировала резким подъемом котировок на заявление министров энергетики России и Саудовской Аравии. Александр Новак и Халед аль-Фалех выступили за продление Венского соглашения по ограничению добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель на девять месяцев до конца марта 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление министров.

На 6.30 мск баррель Brent торгуется около отметки 51.6 доллара.

Халед аль-Фалех заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение с прежним объемом общемирового сокращения добычи в 1,8 миллиона баррелей в сутки, указанном в соглашении от 10 декабря. В Эр-Рияде «пришли к заключению, что соглашение должно быть продлено», поскольку «желаемый уровень нефтяных запасов не будет достигнут до июня», отметил министр.

По словам Александра Новака, на предстоящей встрече в Вене 25 мая представители Москвы и Эр-Рияда будут рекомендовать всем участникам сделки присоединиться к ней еще на девять месяцев. Новак отметил, что не видит у каких-либо стран причин отказываться от продления соглашения.

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Все российские нефтедобывающие компании разделяют позицию Минэнерго, отметил российский министр.

Министры также отметили, что мировые запасы нефти сокращались в апреле-мае ускоренными темпами, а снижение запасов нефти, хранящейся в плавучих хранилищах, составило более чем на треть с начала года.

Действие текущего соглашения, достигнутого странами ОПЕК и вне ОПЕК 10 декабря, истекает в июне 2017 года.

Встреча российского министра Александра Новака с саудовским коллегой, министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом проходит в понедельник, 15 мая, в Пекине на форуме «Один пояс — один путь».