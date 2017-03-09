Посол Ирака рассказал о соблюдении условий сделки ОПЕК

Посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади заявил, что Багдад выполняет решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции в четверг, 9 марта, сообщает агентство Sputnik.

«Конечно, Ирак выполняет решение ОПЕК. Мы стремимся к сохранению добычи на уровне до того момента, пока не улучшится ситуация в мире», — сказал Хади.

С 1 января ОПЕК и 11 стран, не входящих в организацию, ограничили добычу нефти на полгода. Соглашение об этом было достигнуто в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей — до 32,5 миллиона в сутки. Не входящие в ОПЕК страны согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в день.

Согласно соглашению, Ирак обязался урезать добычу нефти на 210 тысяч баррелей — до 4,34 миллиона баррелей в сутки. 6 марта министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил РИА Новости , что Багдад выполняет соглашение на 90-93 процента.

ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях координации действий на рынке. В ее состав входят 12 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола. Индонезия приостановила членство в ноябре 2016 года.