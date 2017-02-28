Саудовская Аравия назвала желаемую цену на нефть

В Саудовской Аравии хотели бы, что стоимость нефти поднимется до 60 долларов за баррель в нынешнем году. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как считают в Эр-Рияде, такой уровень цен привлечет инвестиции в отрасль, но не приведет к скачку добычи сланцевой нефти в США, сказали собеседники агентства.

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Представители Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) неоднократно заявляли, что не стремятся к конкретной цене на нефть, а сконцентрированы на сокращении мировых запасов и восстановлении баланса на рынке. Но на деле, отмечает агентство, производители ждут подорожания сырья, поскольку низкая стоимость оказывает давление на их финансовое состояние. Кроме того, Саудовская Аравия ждет повышения цен еще и потому, что намерена продать долю в госкомпании Saudi Aramco.

Источник в ОПЕК сомневается, что цены вырастут до 60 долларов за баррель или выше из-за перенасыщения рынка. В текущем году производство сланцевой нефти может увеличиться примерно на 300 тысяч баррелей в сутки, но мировой рынок сможет поглотить этот объем, отметил эксперт.

В 15:00 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефть Brent снизилась на 0,28 процента, до 56,26 доллара за баррель. Цена американской марки WTI опустилась на 0,26 процента, до 53,91 доллара за баррель.

21 февраля аналитики Citibank прогнозировали, что стоимость нефти может вырасти к концу 2017 года до 70 долларов за баррель.

В начале месяца США Bloomberg писал, что в 2018 году могут увеличить объем добычи нефти до максимума с 1970 года. Число буровых установок в стране в начале февраля выросло до 583 штук. Это самый высокий показатель с октября 2015 года.

С 1 января нынешнего года ОПЕК и ряд стран ограничили добычу нефти на полгода. Соглашение об этом было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.