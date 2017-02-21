Citibank предрек нефть по 70 долларов к концу года

Стоимость нефти может вырасти к концу 2017 года до 70 долларов за баррель в результате достижения равновесия между спросом и предложением. С таким прогнозом выступили аналитики Citibank, сообщает Rambler News Service. При этом в ближайшие месяцы нефть не выйдет из пределов коридора 53-58 долларов за баррель.

В краткосрочной перспективе аналитики ожидают среднюю стоимость нефти в 55 долларов за баррель в первом квартале и 56 долларов за баррель во втором квартале. Предыдущие прогнозы составляли 50 и 54 доллара за баррель соответственно.

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В январе члены ОПЕК снизили добычу сырья на один миллион баррелей в сутки, до 32,06 миллиона.

С 1 января нынешнего года ОПЕК и ряд стран ограничили добычу нефти на полгода. Соглашение об этом было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

В свою очередь, Россия пообещала сократить добычу на 300 тысяч баррелей в день, что составляет более половины от всех обязательств, которые приняли на себя не входящие в картель страны-экспортеры. В декабре падение добычи России составило около 30 тысяч баррелей в день.

