Эксперты Центробанка рассказали о рисках занижения курса рубля

Попытки занижения реального валютного курса за счет операций на валютном рынке, как правило, исходя из исторического опыта, с точки зрения макроэкономики заканчиваются неудачами. Об этом сообщается в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России, которая опубликована на сайте регулятора.

«Реальный валютный курс все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен (заработных плат - из-за конкуренции за труд со стороны неторгуемого сектора). В России такое наблюдалось в 2000-е годы, когда на фоне высоких цен на нефть Банк России проводил интервенции на валютном рынке по покупке валюты», — отмечается в документе.

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В результате роста ликвидности реальные ставки оказались сильноотрицательными. Это привело к опережающему росту заработных плат в экономике по сравнению с ростом производительности труда.

«В конечном счете в среднесрочной перспективе ценовая конкурентоспособность все равно снизилась и не зависела от политики Банка России. Важно подчеркнуть, что речь идет о попытках искусственного сдерживания укрепления номинального и реального курса рубля. В случае изменения нефтяных цен происходит равновесная корректировка валютного курса, вызывающая структурные сдвиги в экономике», — говорится в записке.

При этом, как отмечается, с точки зрения структуры экономики эффекты от занижения валютного курса оказываются неоднородными и по-разному проявляются в отраслях экономики.

В документе подчеркивается, что политика слабой валюты тормозит рост производительности труда, кроме того, низкий валютный курс ограничивает производственные возможности экономики.