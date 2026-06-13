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12:46, 13 июня 2026Россия

Россиянина заподозрили в убийстве многодетной матери

В убийстве воспитывавшей 3 детей главы кол-центра Домодедовской больницы заподозрили мужа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стало известно об убийстве главы кол-центра Домодедовской больницы, которая воспитывала троих детей. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В убийстве заподозрили мужа многодетной матери. По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов уже задержали россиянина. В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сообщается, что женщина работала в больнице на протяжении пяти лет, куда пришла после ухода из авиакомпании «Люфтганза». По словам коллег, она была доброй, отзывчивой и интересной в общении. Убитой нравилось заниматься спортом и ухаживать за домашними животными. У нее остались трое детей — две несовершеннолетние дочери и взрослый сын.

Ранее спустя 20 лет раскрыли покушение на убийство в московском институте. Трое преступников, утверждают в Следственном комитете России, задержаны.

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