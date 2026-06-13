Мужчина обнаружил в могиле отца незнакомца

В США мужчина похоронил незнакомца вместо отца и узнал об этом спустя 37 лет

Житель США Марк Уэллс случайно узнал, что похоронил вместо отца незнакомого мужчину. Об этом пишет SWNS.

Марк рассказал, что его отец, Дейл Уэйн Уэллс, пропал в феврале 1985 года по дороге с работы домой. Спустя восемь месяцев его нашли в шести километрах от дома жены. Его тело было растерзано животными, а рядом лежали три гильзы. Марку, который в то время был ребенком, сказали, что отца не стало в результате несчастного случая на охоте.

Повзрослев, мужчина узнал, что его обманули. Он захотел узнать обстоятельства исчезновения отца и в 2019 году добился эксгумации его останков. В 2022 году, спустя 37 лет после похорон, ему пришли результаты ДНК-теста. Оказалось, что все эти годы в могиле лежал незнакомец.

Пока полиция не смогла установить его личность и возобновила дело об исчезновении человека. Марк возмущен ошибкой коронера, который в 1985 году счел, что найденные останки принадлежат пропавшему мужчине.

За прошедшие четыре года Марк так и не приблизился к разгадке того, что произошло с его отцом. «Это, конечно, безумно раздражает, — пожаловался он. — Я хочу лишь получить ответ. Но, кажется, никто по-настоящему не готов мне помочь».

Ранее сообщалось, что житель Индии выкопал останки сестры, которой не стало в январе, и принес их в банк, чтобы получить доступ к ее счету. Он сделал это ради 19 тысяч рупий.

