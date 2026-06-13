Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:30, 13 июня 2026Из жизни

Мужчина обнаружил в могиле отца незнакомца

В США мужчина похоронил незнакомца вместо отца и узнал об этом спустя 37 лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Irina Borsuchenko / Shutterstock / Fotodom

Житель США Марк Уэллс случайно узнал, что похоронил вместо отца незнакомого мужчину. Об этом пишет SWNS.

Марк рассказал, что его отец, Дейл Уэйн Уэллс, пропал в феврале 1985 года по дороге с работы домой. Спустя восемь месяцев его нашли в шести километрах от дома жены. Его тело было растерзано животными, а рядом лежали три гильзы. Марку, который в то время был ребенком, сказали, что отца не стало в результате несчастного случая на охоте.

Повзрослев, мужчина узнал, что его обманули. Он захотел узнать обстоятельства исчезновения отца и в 2019 году добился эксгумации его останков. В 2022 году, спустя 37 лет после похорон, ему пришли результаты ДНК-теста. Оказалось, что все эти годы в могиле лежал незнакомец.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
ИсчезнувшаяПримерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
21 мая 2020
Мэри, которая ушла Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Мэри, которая ушлаМуж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
11 марта 2019

Пока полиция не смогла установить его личность и возобновила дело об исчезновении человека. Марк возмущен ошибкой коронера, который в 1985 году счел, что найденные останки принадлежат пропавшему мужчине.

За прошедшие четыре года Марк так и не приблизился к разгадке того, что произошло с его отцом. «Это, конечно, безумно раздражает, — пожаловался он. — Я хочу лишь получить ответ. Но, кажется, никто по-настоящему не готов мне помочь».

Ранее сообщалось, что житель Индии выкопал останки сестры, которой не стало в январе, и принес их в банк, чтобы получить доступ к ее счету. Он сделал это ради 19 тысяч рупий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали мосты в Крым

    Иран усилил защиту хранилищ урана

    Похитителей книг русских классиков приговорили к тюремным срокам во Франции

    Россиянам пришлось смотреть концерт Канье Уэста в проеме у пункта пропуска

    Пушилин заявил о повреждении национального парка «Святые горы» в ДНР

    ВСУ потеряли немецкий танк

    Россиянина заподозрили в убийстве многодетной матери

    Волочкова обратилась к перенесшей операцию на ногах Медведевой

    Признание главкома НАТО о России привело в шок Запад

    Мужчина обнаружил в могиле отца незнакомца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok