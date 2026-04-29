20:12, 29 апреля 2026

Мужчина выкопал останки сестры и принес их в банк из-за 15 тысяч рублей

Никита Савин
Фото: Video_Stock _Production / Shutterstock / Fotodom

В Индии житель округа Кендуджхар штата Одиша выкопал останки сестры, которой не стало в январе, и принес их в банк, чтобы получить доступ к ее счету. Об этом пишет Daily Star.

Жуткий инцидент произошел 27 апреля в деревне Малипоси. Люди увидели на улице местного жителя, который нес на плече завернутые в ткань останки. Он дошел до дверей отделения банка и положил останки перед ними. Вскоре выяснилось, что мужчину зовут Джиту Мунда, и он несколько дней не мог получить 19 тысяч рупий (15 тысяч рублей) со счета усопшей сестры.

Сотрудники банка требовали, чтобы мужчина предоставил свидетельство о смерти родственницы. Однако Мунда неграмотен и не понимал, как получить официальные документы. Сотрудники банка ничего не объясняли, а только требовали доказательств, что его сестры больше нет. В итоге индиец пошел на отчаянный поступок.

Представители властей обвинили сотрудников банка в том, что они даже не попытались помочь неграмотному человеку, оказавшемуся в сложной ситуации. Чиновники пообещали отдать индийцу деньги со счета сестры.

Ранее сообщалось, что президент Замбии «взял в заложники» останки политического оппонента. Он почти год не дает организовать похороны.

