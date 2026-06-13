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13:12, 13 июня 2026Мир

Похитителей книг русских классиков приговорили к тюремным срокам во Франции

Похитителей книг Пушкина и Лермонтова приговорили к тюремным срокам во Франции
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Похитителей книг русских классиков из престижных библиотек Парижа и Лиона приговорили к тюремным срокам во Франции. Об этом сообщает издание Le Monde.

Осуждены оказались шесть граждан Грузии. Пятеро из них приговорены к отбыванию наказания в тюрьме с максимальным сроком семь лет. Еще одна участница преступной группировки получила условный срок.

Известно, что похитители приходили в библиотеки под видом читателей для работы с редкими и ценными изданиями. На месте они фотографировали книги и снимали с них замеры, а позже возвращались, чтобы заменить часть оригиналов на качественные копии. Среди украденных книг — произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Евгения Баратынского.

Ранее в июне дети-иностранцы создали аккаунты российских писателей в соцсетях на интерактивных занятиях в международном детском центре «Артек» в Крыму.

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