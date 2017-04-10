Saxo Bank предсказал глобальную рецессию в ближайшие полтора года

Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен (Steen Jakobsen) в интервью CNBC оценил вероятность глобальной рецессии в ближайшие 12-18 месяцев в 60 процентов.

Он добавил, что главным драйвером экономического роста в ближайших двух кварталах станет Европа, которая опередит США. Аналитики банка оценивают стоимость европейских акций как сравнительно низкую при том, что прибыли в последняя время растут. В то же время Восточная Азия не поддержит это движение.

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Что касается роста котировок в США, то, по мнению Якобсена, они основаны на надежде. «По мне, надежде место в церкви в воскресенье», — отметил экономист.

15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую процентную ставку — с 0,5-0,75 до 0,75-1 процента. В ФРС отметили, что экономическая активность в Соединенных Штатах растет умеренными темпами, а рынок труда продолжил укрепляться.

