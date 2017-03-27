Евро и доллару предсказали равенство в случае победы Марин Ле Пен

Евро может ослабнуть после победы Марин Ле Пен на выборах президента Франции. В этом случае курс единой европейской валюты сравняется с курсом доллара. Об этом пишет Bloomberg.

Большая часть опрошенных агентством экономистов (23 из 38) считают, что курс евро упадет до одного доллара или ниже. 12 экспертов полагают, что он будет колебаться в диапазоне 1-1,05 доллара.

«Реакция рынка будет крайне негативной, так как риски отказа от евро оценивались как невысокие», — заявил экономист Banque Pictet & Cie Фредерик Дюкрозе.

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По информации на 13:35 мск, единая европейская валюта стоила 1,086 доллара. Она подорожала на 0,61 процента по сравнению с завершением предыдущих торгов.

27 марта кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз исчезнет. «ЕС умрет, потому что люди больше не хотят этого (...) Высокомерные и гегемонистские империи обречены на гибель (...) Пришло время побеждать глобалистов», — сказала она.

В случае победы на выборах, которые должны состояться в апреле-мае, Ле Пен планирует провести референдум об отказе Франции от евро. Она считает, что экономика страны от этого выиграет. Кроме того, она призывает отказаться от единой валюты Грецию, Испанию и Италию.

В последний раз курсы евро и доллара были одинаковыми в 2002 году.