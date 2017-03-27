Ле Пен пожаловалась на отказ французских банков выдавать кредиты

Кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен сообщила в эфире Europe 1, что банки страны дали кредиты всем претендентам на пост главы государства, кроме нее.

При этом политик отметила, что ни Россия, ни российские банки не являются источниками финансирования ее предвыборной кампании.

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Ле Пен объявила, что некоторые иностранные банки все же будут привлечены к финансированию ее партии. Лидер «Национального фронта» добавила, что назовет конкретный банк, когда будет подписан договор о выделении денег.

Согласно французским законам, политическая партия имеет полное право получать от местных или иностранных банков деньги, при условии что это не является скрытым субсидированием или отмыванием капиталов.

Президентские выборы во Франции состоятся в апреле-мае этого года. Согласно ряду недавних опросов общественного мнения, победу в голосовании, заручившись поддержкой 26 процентов французов, одержит Эммануэль Макрон, представляющий им же созданное движение «Вперед!». Ле Пен займет второе место с 25 процентами голосов. Франсуа Фийон от партии «Республиканцы», в свою очередь, получит только 18 процентов голосов.